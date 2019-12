Das Wetter: In der Westhälfte Regen, in der Osthälfte Sonne oder Dauernebel. 7 bis 14 Grad, an den Alpen bei Föhn bis 18 Grad. Am Samstag bewölkt mit einzelnen Schauern bei 4 bis 10 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Sonntag viele Wolken, von Nordosten her Regen. 5 bis 10 Grad.