Das Wetter: In der Westhälfte Regen, in der Osthälfte teils länger sonnig. Höchstwerte im Westen 3 bis 10, sonst 11 bis 22 Grad. Morgen heiter bis wolkig, am Abend im Westen etwas Regen. Temperaturen 9 bis 17 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag im Westen wieder ein wenig Regen. Sonst wechselnd bewölkt, im Osten auch heiter. 12 bis 18 Grad.