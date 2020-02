Der Wetterbericht, die Lage:

Die Vorhersage:

Nachts im Nordosten allmählich auflockernde Bewölkung, sonst gering bewölkt oder klar. Örtlich Nebel. Tiefstwerte plus 4 bis minus 10 Grad. Am Tag von Westen her zunehmende Bewölkung mit etwas Regen. In östlichen und südlichen Landesteilen abseits zäher Nebelfelder länger sonnig. Temperaturen von 4 Grad im östlichen Bergland bis 12 Grad im Rheinland.



Die weiteren Aussichten:

Am Sonntag im Tagesverlauf stark auffrischender Wind mit Sturm- oder Orkanböen. Von Westen her aufziehende dichte Bewölkung mit teils kräftigem Regen. Im Südosten länger sonnig. 8 bis 16 Grad.