Der Wetterbericht, die Lage:

Die Vorhersage für heute:

Von Westen her zunehmende Bewölkung mit etwas Regen, nur im Osten bis zum Abend trocken. Höchstwerte zwischen 5 und 13 Grad.



Morgen von Westen her dichte Bewölkung mit teils kräftigem und lang anhaltendem Regen. Verbreitet Sturmböen, an der Küste und auf den Bergen auch Orkanböen. Nur im Südosten noch länger sonnig. 8 bis 16 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Montag wechselnd bis stark bewölkt mit schauerartigen und zum Teil länger anhaltenden Regenfällen, örtlich Gewitter. Weiterhin Sturmböen, im Süden auch Sturm- und orkanartige Böen. 10 bis 15 Grad.