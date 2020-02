Das Wetter: Von Westen her nachlassende Niederschläge, im Osten Wolkenlücken, südlich der Donau meist trocken. Am Abend im Nordwesten neue Niederschläge. Höchstwerte von 7 Grad im Nordosten bis 14 Grad am Oberrhein. Morgen im Tagesverlauf auflockernde Bewölkung, im Nordosten etwas Regen, im Süden und Südwesten teils länger sonnig. Temperaturen 7 bis 13 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Samstag in der Nordhälfte Regen, in der Südhälfte heiter. 8 bis 15 Grad.