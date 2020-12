Das Wetter: Bewölkt, im Nordwesten und Westen gebietsweise Regen. Im Osten und zunehmend auch im Süden aufgelockert bewölkt. Höchstwerte im Westen 5 bis 8, sonst minus 1 bis plus 4 Grad. Morgen verbreitet bewölkt, im Westen und Südwesten etwas Regen. Im Osten sonnige Abschnitte. Temperaturen in der Westhälfte 5 bis 10 und in der Osthälfte 1 bis 5 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Samstag unterschiedlich bewölkt, örtlich ein wenig Sonne, in der Mitte und im Südwesten zeitweise Regen. 0 bis 8 Grad.

Diese Nachricht wurde am 03.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.