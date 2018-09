Das Wetter: Am Tag im Westen und in der Mitte gebietsweise weitere Schauer oder Gewitter mit Starkregen, im Osten heiter. Temperaturen in Westen 20 bis 24, sonst 23 bis 28 Grad. Morgen Durchzug einzelner schauer und Gewitter bei 17 bis 26 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Samstag häufig längerer Sonnenschein und trocken. An der Nordsee kann es etwas regnen. 17 bis 25 Grad.