Das Wetter: In der Osthälfte sonnig und trocken, im Westen am Nachmittag Schauer und Gewitter, die sich bis zur Mitte ausbreiten. Temperaturen 22 bis 31 Grad. Morgen in der Osthälfte gebietsweise Schauer und Gewitter, in der Westhälfte meist trocken. 18 bis 24 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Freitag im Norden und in der Mitte Wechsel von Sonne und Wolken, im Süden teils Regen. 18 bis 23 Grad.