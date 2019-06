Das Wetter: In der Nacht gebietsweise Schauer und vor allem in der Westhälfte teils unwetterartige Gewitter. Im Osten und Südosten meist gering bewölkt oder klar und trocken. Tiefstwerte zwischen 20 und 12 Grad. Tagsüber wechselnd bewölkt, vor allem in der Südhälfte Schauer und Gewitter bei 19 bis 30 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Freitag heiter bis wolkig, im Osten und Süden auch Schauer und Gewitter. 18 bis 27 Grad.