Das Wetter: Nachts im Westen gering bewölkt oder klar, sonst teils wolkig, im Nordosten Schauer. Tiefstwerte 20 bis 8 Grad. Am Tag in der Westhälfte sonnig, in der Osthälfte bewölkt mit Schauern. Temperaturen 26 bis 31, an der Küste um 22 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch Wechsel von Sonne und Wolken, gebietsweise Schauer und Gewitter. 22 bis 28 Grad.