Das Wetter: In der Westhälfte heute sonnig, in der Osthälfte bewölkt mit Schauern. Temperaturen 26 bis 31, an der Küste um 22 Grad. Morgen Wechsel von Sonne und Wolken, gebietsweise Schauer und Gewitter. 22 bis 28 Grad.

Die weiteren Aussichten: Am Donnerstag vor allem im Nordwesten Schauer, sonst meist trocken mit längerem Sonnenschein bei kaum veränderten Temperaturen.