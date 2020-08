Der Wetterbericht, die Lage: Von Westen her nimmt der Hochdruckeinfluss zu. Dies führt zu einer vorübergehenden Wetterberuhigung.

Die Vorhersage:

Im Westen sonnig, im Tagesverlauf Aufzug von Wolkenfeldern. Im Osten bewölkt mit teils kräftigen Schauern und Gewittern. Höchstwerte 25 bis 30 Grad. Morgen erneut viel Sonne. In der Mitte zeitweise stark bewölkt und gelegentlich Regen. Temperaturen 27 bis 35 Grad mit den höchsten Werten am Oberrhein.



Die weiteren Aussichten:

Am Freitag in der Nordwesthälfte bewölkt und gelegentlich Regen. In der Südosthälfte sonnig. 29 bis 35, im Norden und Westen nur 24 bis 29 Grad.