Der Wetterbericht, die Lage: Ein umfangreiches Hochdruckgebiet mit Schwerpunkt über Frankreich weitet seinen Einfluss auf Deutschland aus. Die eingeflossene subpolare Luftmasse kommt zunehmend zur Ruhe.

Die Vorhersage:

In der Westhälfte sowie an den Alpen zunehmend sonnige Abschnitte. In der Osthälfte viele Wolken, aber kaum noch Regen. Höchstwerte 9 bis 13, im eher trüben Südosten 4 bis 8 Grad. Morgen nach Nebelauflösung vielerorts länger sonnig. Im Norden und Osten dichtere Wolkenfelder. Temperaturen 11 bis 17 Grad mit den höchsten Werten am Rhein.



Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag im Nordwesten und Südosten heiter und meist trocken. Dazwischen wechselnd bis stark bewölkt und zeitweise etwas Regen. 11 bis 16 Grad.

Diese Nachricht wurde am 23.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.