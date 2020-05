Der Wetterbericht, die Lage:

Die Vorhersage:

Im Nordwesten und Westen sonnig, im Nordosten und Osten teils dichtere Quellbewölkung und einzelne Schauer oder kurze Gewitter. Im Süden stark bewölkt, an den Alpen Regen. Höchstwerte 11 bis 15, bei Sonnenschein 15 bis 18 Grad. Morgen viel Sonne bei oft nur lockerer Quellbewölkung. Im Südosten örtlich dichtere Wolken. Temperaturen 14 bis 20 Grad, mit den höchsten Werten im Westen und Südwesten.



Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag weitgehend sonnig, im Nordosten und Osten Wolkenfelder, zum Nachmittag allmählich auflockernd. 14 bis 19 Grad in der Nordosthälfte, im Südwesten 19 bis 24 Grad.