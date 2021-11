Das Wetter: Im Norden etwas Regen. Im Westen sonnig, im Osten dicht bewölkt. Höchstwerte 5 bis 13 Grad. Morgen nach Nebelauflösung sonnig, in den Niederungen teilweise ganztägig trüb. Im äußersten Norden und Nordwesten dichte Wolkenfelder. 4 bis 13 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag in der Nordhälfte meist stark bewölkt mit etwas Regen. In der Südhälfte sonnig, in den Niederungen teils zäher Nebel oder Hochnebel. 5 bis 13 Grad.

Diese Nachricht wurde am 09.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.