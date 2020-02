Das Wetter: In der Nacht von Westen rasche Wolkenverdichtung und nachfolgend Niederschläge, im Bergland Schnee. Tiefstwerte plus 5 bis 0 Grad. Morgen im Nordwesten und Westen sonnige Abschnitte und zunehmend trocken. Im Osten und Südosten Schauer. Im höheren Bergland und an den Alpen Schneefall. Temperaturen 4 bis 10 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag oft stark bewölkt, örtlich Regen, im Osten anfangs noch sonnige Abschnitte. Südlich der Donau weiter freundlich und trocken. 7 bis 14 Grad.