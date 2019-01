Das Wetter: Im Westen und Nordwesten Auflockerungen, an der Nordsee auch länger sonnig. Im Süden und Osten bedeckt mit örtlichem Regen oder Schnee. Höchstwerte 0 bis 7 Grad. Morgen stark bewölkt mit einzelnen Regenschauern, im Süden weiterhin Schnee. In der Nordwesthälfte weitgehend niederschlagsfrei mit Auflockerungen. Minus 4 bis plus 4 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Freitag meist stark bewölkt, teils Regen, in der Mitte und im Süden Schnee. 1 bis 7 Grad.