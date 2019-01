Das Wetter: Neblig-trüb oder bewölkt, im Westen, später auch im Südosten einzelne Schneefälle, nur im Norden meist sonnig. Höchstwerte zwischen minus 4 und plus 2 Grad. Morgen viele Wolken und vereinzelt Schnee bei minus 4 bis 0 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Freitag an der Nordsee und im Südosten noch etwas Schnee, sonst teils bewölkt, teils aufgelockert und meist trocken bei minus 5 bis plus 2 Grad.