Der Wetterbericht, die Lage: Unter Tiefdruckeinfluss herrscht wechselhaftes Wetter. In tiefen Lagen bleibt es eher nasskalt, im Bergland setzt sich das Winterwetter fort.

Die Vorhersage:

Nachts überwiegend bewölkt und nur kurze Auflockerungen. Etwas Schnee, von Westen her nachlassend. Tiefstwerte 0 bis minus 5 Grad. Am Tag im Westen und Süden bewölkt, gelegentlich Auflockerungen, im Osten und Südosten zeitweise leichter Schneefall. Temperaturen 0 bis 4 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Sonntag im Norden und Nordwesten aufziehende dichte Wolken und nachfolgend leichter Regen oder Schneeregen. In der Mitte und im Süden zunächst teils aufgelockert bewölkt, teils hochnebelartig bedeckt, am Nachmittag häufiger Sonnenschein. Minus 3 bis plus 4 Grad.

Diese Nachricht wurde am 09.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.