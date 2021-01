Der Wetterbericht, die Lage: Unter Tiefdruckeinfluss herrscht wechselhaftes Wetter. In tiefen Lagen bleibt es eher nasskalt, im Bergland setzt sich das Winterwetter fort.

Die Vorhersage:

Bewölkt, im Westen und Süden gelegentliche Auflockerungen. Im Osten und Südosten zeitweise leichter Schneefall. Höchstwerte 0 bis 4 Grad. Morgen im Norden und Nordwesten dichte Wolken und leichter Regen oder Schneeregen. In der Mitte und im Süden teils aufgelockert bewölkt, teils hochnebelartig bedeckt, am Nachmittag häufiger Sonnenschein. Temperaturen minus 3 bis plus 4 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Montag im Norden zeitweise Regen. In der Mitte und im Süden aufgeheitert oder ganztags neblig-trüb. In der Nordhälfte 1 bis 6, in der Südhälfte minus 4 bis plus 1 Grad.

Diese Nachricht wurde am 09.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.