Das Wetter:

Im Norden und Osten wechselnd bewölkt und trocken. Im Westen und in der Mitte einzelne Schauer, südlich der Donau länger anhaltende Regenfälle. Tageshöchstwerte 19 bis 24 Grad. Morgen im Norden häufig sonnig, im Westen wechselhaft. Im Südosten bedeckt mit teils länger andauernden Regenfällen. 18 bis 23 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Montag wechselnd bewölkt mit Auflockerungen, an der Küste Schauer möglich. Im Süden teils kräftiger Regen. 16 bis 21 Grad.