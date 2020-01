Das Wetter: In der Westhälfte wolkig oder neblig trüb. Vereinzelt etwas Sprühregen. In der Osthälfte sonnig. Höchstwerte minus 2 bis plus 10 Grad. Morgen bewölkt, zeitweise Regen, im Süden überwiegend heiter und trocken. Temperaturen 2 bis 11 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Samstag stark bewölkt, gelegentlich schauerartiger Regen, teils mit Graupel. Im Norden zunehmende Auflockerungen und kaum noch Schauer. 4 bis 8 Grad.