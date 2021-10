Der Wetterbericht, die Lage: Unter Tiefdruckeinfluss wird erwärmte Meeresluft subpolaren Ursprungs herangeführt, die das Wetter unbeständig gestaltet. Im Süden ist ein Tiefausläufer über dem Alpenraum wetterwirksam.

Die Vorhersage:

Nachts in der Westhälfte sowie südlich der Donau stark bewölkt mit Schauern. Im Osten teils klar. Gebietsweise Nebel. Tiefstwerte 11 bis 1 Grad. Am Tag im Westen wechselnd bis stark bewölkt. Im Osten freundlich mit viel Sonne. Temperaturen 15 bis 19, im Süden 10 bis 16 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Freitag im Nordwesten und Westen teils sonnig, teils neblig trüb oder hochnebelartig bedeckt. Sonst bewölkt und südlich der Donau etwas Regen. 12 bis 19 Grad.

Diese Nachricht wurde am 07.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.