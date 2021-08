Das Wetter: In der Nacht im Süden und Osten Schauer und vereinzelt Gewitter, sonst gering bewölkt oder klar bei Tiefstwerten zwischen 14 und 6 Grad. Am Tag stark bewölkt und regnerisch. Örtlich kurze Gewitter. An der Nordsee und in Brandenburg auch sonnige Abschnitte. 13 bis 21 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Auch am Sonntag wechselnd bis stark bewölkt mit Schauern und Gewittern. An der Küste freundlicher. 15 bis 21 Grad.

Diese Nachricht wurde am 28.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.