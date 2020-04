Das Wetter: In der Nacht im Norden und an den Alpen wechselnd bewölkt, sonst vielfach klar bei 6 bis minus 2 Grad. Am Tage im Norden wolkig, sonst viel Sonne bei 11 bis 23 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Montag heiter und trocken. Im Südwesten und im Alpenvorland aufkommende Quellbewölkung mit geringem Schauer- und Gewitterrisiko. 13 bis 25 Grad.