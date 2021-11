Das Wetter: Von der Mitte bis in die östlichen Landesteile vorankommende Niederschläge. Im Südosten teils kräftig und länger anhaltend. Sonst wechselnd bewölkt, teils sonnige Abschnitte und nur einzelne Schauer. Höchstwerte 9 bis 15 Grad. Morgen im Osten und Südosten abziehende Niederschläge. Im Tagesverlauf von Südwesten aufkommende, neue schauerartige Niederschläge, sich bis in die mittleren Landesteile ausbreitend. In Teilen des Nordens sowie im Bayerischen Alpenvorland freundlicher und oft trocken. 7 bis 13 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch wechselnd bis stark bewölkt. In der Südhälfte teils länger andauernde, aber nur leichte Niederschläge. Im Norden Schauer. Sonst über der breiten Mitte nur selten Schauer. Temperaturanstieg auf 7 bis 12 Grad.

Diese Nachricht wurde am 01.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.