Das Wetter: Im Norden und Süden immer wieder Regen. In der Mitte viel Sonne. Höchsttemperaturen zwischen 8 Grad im Süden und 17 Grad im Westen. Morgen heiter bis wolkig und trocken. Nur an den Küsten und in Alpennähe etwas Regen. 12 bis 21 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Sonntag im Norden bewölkt, teils mit Schauern. Sonst meist sonnig und trocken. 13 bis 24 Grad.