Das Wetter: Nachts in der Mitte örtlich Regen, sonst teils aufgelockert, teils klar und meist trocken bei Tiefsttemperaturen von 7 bis 1 Grad. Morgen in der Mitte und im Norden meist stark bewölkt, örtlich Regen. In der Südhälfte teils auch Sonne. 8 bis 14 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag neblig oder wechselnd bewölkt mit teils längeren sonnigen Abschnitten. Überwiegend trocken, allenfalls im Nordwesten geringe Niederschläge. 10 bis 15 Grad.