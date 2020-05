Das Wetter: In der Nacht in der Mitte und im Süden Deutschlands Niederschläge, im Süden einzelne Gewitter. Sonst überwiegend trocken. Tiefstwerte 13 bis 7 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Tag im Osten und Nordosten zunächst sonnig, im Tagesverlauf von Südwesten her Aufzug starker Bewölkung, vermehrt Schauer und einzelne kräftige Gewitter. Örtlich Starkregengefahr. In der Nordwesthälfte 15 bis 22 und im Südosten 22 bis 26 Grad.