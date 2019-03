Das Wetter: Am Abend und in der Nacht länger anhaltende Niederschläge, teils auch bis in tiefe Lagen als Schnee. Glättegefahr und von der Mitte bis in den Süden schwere Sturmböen. 4 bis 0 Grad, im Bergland bis -5 Grad. Morgen bewölkt, teils Schnee- oder Graupelschauer. An den Alpen länger anhaltende Schneefälle. 4 bis 9 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag bewölkt, im Norden und Westen Regen, 5 bis 13 Grad.