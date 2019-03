Das Wetter: In der Mitte und im Süden Regen. Im äußersten Norden trocken, an der Ostsee etwas Sonne. Höchsttemperaturen 6 bis 12 Grad. Morgen bewölkt, teils Schnee- oder Graupelschauer. An den Alpen länger anhalternde Schneefälle. 4 bis 9 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag meist aufgelockert bewölkt, im Westen abends Regen, 7 bis 12 Grad.