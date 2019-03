Das Wetter: In der Mitte und im Süden Regen. Im äußersten Norden meist trocken. Dort Höchsttemperaturen von 6 bis 10 Grad, am Oberrhein bis 17 Grad. Wegen orkanartiger Böen gelten in mehreren Bundesländern Unwetterwarnungen.

Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag meist aufgelockert bewölkt, im Westen abends Regen, 7 bis 12 Grad.