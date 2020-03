Das Wetter: In der Südhälfte weitgehend bedeckt mit Regenfällen. Im Norden zunächst sonnig, später Qellwolken und in Vorpommern vereinzelt Schauer. 4 bis 11 Grad. Am Sonntag fast überall sonnig bei 3 bis 12 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Montag erneut meist sonnig und trocken. 2 bis 12 Grad.