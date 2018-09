Das Wetter: Vor allem in der Mitte kräftiger Regen, im Süden teils unwetterartige Schauer und Gewitter. Im Norden Wolkenlücken. Höchstwerte 12 bis 27 Grad. Morgen an den Alpen anfangs Regen, in höheren Lagen Schnee. In der Nordosthälfte windiges Schauerwetter. Sonst auch sonnige Abschnitte. 14 bis 19 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag im Norden und Nordosten einzelne Schauer, sonst Aufheiterungen, im Südwesten auch sonnig. 13 bis 18 Grad.