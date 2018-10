Das Wetter: In der Mitte stark bewölkt bis bedeckt. Vereinzelt ein wenig Regen. In den übrigen Gebieten nach Auflösung von Nebelfeldern sonnig und trocken. 13 bis 19, im Südwesten bis 22 Grad. Am Samstag heiter bis wolkig. Temperaturen 13 bis 20 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Sonntag von den Küsten bis zum Erzgebirge Wolken, sonst meist viel Sonne. 13 bis 18 Grad.



Das waren die Nachrichten.