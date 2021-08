Das Wetter:

Morgen im Südosten Bayerns sowie im Norden und Westen schauerartiger Regen, örtlich auch Gewitter. Von Baden-Württemberg bis in die östliche Mitte sonnig bei Höchstwerten zwischen 18 und 25 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Montag vor allem im Westen und Norden sowie an den Alpen Schauer und Gewitter. Sonst weitgehend trocken. Temperaturen zwischen 19 und 25 Grad.

Diese Nachricht wurde am 07.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.