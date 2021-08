Das Wetter:

Am Tage zunächst heiter. Später bilden sich Quellwolken und vor allem in der Nordwesthälfte regnet es wieder. Im Südosten bleibt es weitgehend trocken. Höchstwerte 19 bis 26 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag wechselnd bewölkt und im Nordwesten sowie am Alpenrand Schauer und Gewitter. Südlich der Donau auch längere sonnige Abschnitte. Temperaturen zwischen 19 und 27 Grad.

Diese Nachricht wurde am 08.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.