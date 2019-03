Das Wetter: In der Nacht meist bedeckt. In der Mitte örtlich Regen. Im Süden aufgelockerte Bewölkung. 5 bis 0 Grad. Morgen bewölkt, örtlich leichter Regen. An den Alpen und im Nordwesten auch länger sonnig. 10 bis 19 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Montag verbreitet Regen. 7 bis 13 Grad.