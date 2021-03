Das Wetter: Nachts wechselnd bis stärker bewölkt, im Mittelgebirgsraum Schauer. Tiefstwerte zwischen 7 und 0 Grad. Am Tage wechselnd bis stark bewölkt, im Osten Schauer. Im Süden länger sonnig. Temperaturen 11 bis 17 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am morgigen Samstag wechselnd, im Norden auch stark bewölkt oder bedeckt. Dort teils Schauer und kurze Gewitter mit Wind- und Sturmböen. Im Süden teils sonnige Abschnitte. Höchstwerte zwischen 7 Grad an der Nordsee und 13 Grad in der Lausitz.

