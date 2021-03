Das Wetter: In der Nacht im Norden und Nordosten stark bewölkt, aber trocken. Sonst überwiegend klar. 8 bis 0 Grad, vereinzelt leichter Frost. Am Tage überall viel Sonne, nur im Norden und Nordosten anfangs noch stark bewölkt, später Auflockerungen. 19 bis 25 Grad, an den Küsten 12 bis 18 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch erneut sonnig. Höchstwerte im Norden 10 bis 21, in der Mitte und im Süden 20 bis 25 Grad.

Diese Nachricht wurde am 30.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.