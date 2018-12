Das Wetter: In der Nacht meist stark bewölkt. In der Osthälfte in Regen übergehender Schnee, örtlich mit Glätte. Im Westen gebietsweise Auflockerungen. Minus vier bis plus vier Grad. Am Tage im Norden und Osten wolkig, vereinzelt etwas Regen. Sonst teils heiter, teils bewölkt. Höchstwerte 0 bis 9 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch in der Nordwesthälfte gebietsweise Regen, in der Südosthälfte wolkig, aber trocken. 0 bis 10 Grad.