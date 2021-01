Das Wetter: In der Nacht teils stark, teils aufgelockert bewölkt. Nur noch örtlich etwas Schneefall, vielerorts trocken. 0 bis -7, im Süden bis -10 Grad. Morgen in der Mitte und im Süden meist aufgelockert bewölkt oder sonnig. Im Norden Wolken und ab Mittag leichter Regen oder Schneeregen. Höchsttemperaturen zwischen minus 3 und plus 4 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Montag im Norden bedeckt und zeitweise regnerisch bei 1 bis 6 Grad. In der Mitte und im Süden teils neblig-trüb, teils aufgeheitert bei minus 4 bis plus 1 Grad.

Diese Nachricht wurde am 09.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.