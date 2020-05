Das Wetter: In der Nacht bewölkt mit Schauern, nur im Südwesten meist trocken. Tiefstwerte 12 bis 4 Grad. Am Tag in der Westhälfte aufgelockert bewölkt, in der Osthälfte dichte Wolken und etwas Regen. Temperaturen 14 bis 19, im Westen und Südwesten 20 bis 23 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag im Westen gering bewölkt, im Osten nachlassende Niederschläge und zunehmend sonnig. 18 bis 24 Grad.