Das Wetter: In der Nacht gering bewölkt oder klar, stellenweise Nebel. Im Südwesten Abkühlung auf 14 bis 7 Grad, sonst 8 bis 3 Grad. Tagsüber heiter oder sonnig, im Tagesverlauf im Südwesten Wolkenfelder. Temperaturen 19 bis 28 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Sonntag in der Nordosthälfte gering bewölkt, teils auch sonnig. In der Südwesthälfte wolkig mit einzelnen Schauern oder Gewittern. 20 bis 27 Grad.

Diese Nachricht wurde am 18.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.