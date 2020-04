Das Wetter: In der Nacht in der Nordhälfte sowie am Alpenrand stärkere Bewölkung, teils Schauer. Sonst meist gering bewölkt und trocken. Elf bis 2 Grad.

Morgen im Norden und Osten stärkere Bewölkung mit geringer Schauerneigung. Im Westen und Süden sonnig oder locker bewölkt. Temperaturen im Norden und Nordosten 11 bis 16, sonst 16 bis 23 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Sonntag im Norden wolkig bis stark bewölkt, sonst kaum Wolken und sonnig. Ganz im Süden einzelne Schauer. 11 bis 23 Grad.