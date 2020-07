Das Wetter: In der Nacht von Nordwesten her einsetzender Regen, im Südosten meist klar, örtlich Nebel, 15 bis 7 Grad. Am Tage im Norden und in der Mitte gebietsweise Regen. Im Süden heiter. Höchstwerte im Norden und Westen 20 bis 25, sonst 24 bis 28 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Sonntag in der Nordhälfte zunächst bewölkt, örtlich Regenschauer, später auflockernde Bewölkung. In der Südhälfte heiter bis wolkig und trocken. Temperaturen 20 bis 29 Grad.