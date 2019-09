Das Wetter: In der Nacht im Norden und Nordwesten leichter Regen, sonst teils wolkig, teils klar, örtlich Nebel, Tiefstwerte 15 bis 7 Grad. Am Tage im Süden freundlich. In den übrigen Gebieten anfangs regnerisch, später auflockernde Bewölkung und trocken. 19 bis 27 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Samstag meist sonnig und spätsommerlich warm bei 22 bis 27 Grad, im Norden kühler bei 17 bis 21 Grad.