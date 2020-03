Das Wetter: In der kommenden Nacht im Nordosten etwas Regen, sonst wechselnd bewölkt und trocken bei 4 bis 0 Grad. Morgen wechselnd bis stark bewölkt, verbreitet Schauer, bis in tiefe Lagen in Schnee übergehend. 4 bis 11 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Montag südlich der Donau anfangs noch Schneefälle. Sonst Wechsel aus Sonne und Wolken, Im Nordwesten und in den Küstenregionen örtlich Schneeregen- oder Schneeschauer. Höchstwerte zwischen 0 Grad im Oberallgäu und 8 Grad im Westen.