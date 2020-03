Das Wetter: In der kommenden Nacht im Norden und Nordosten etwas Regen, örtlich in Schnee übergehend. Auch an den Alpen stellenweise Regen, in höheren Lagen Schnee. Sonst wechselnd bewölkt und meist trocken bei 4 bis minus 2 Grad. Am Tage wechselnd bis stark bewölkt, verbreitet Schauer, in der Nordhälfte bis in tiefe Lagen Schneeregen, 4 bis 11 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Montag südlich der Donau anfangs noch Schneefälle. Auch in der Nordhälfte Regen- oder Schneeschauer. Nur zwischen Main und Donau viel Sonnenschein. Höchstwerte zwischen 0 Grad im Oberallgäu und 9 Grad im Emsland.