Das Wetter: In der kommenden Nacht im Nordwesten Durchzug von Wolkenfeldern, örtlich Regen. Sonst überwiegend klar, in der Mitte und im Südosten dichter Nebel. 11 Grad am Niederrhein, -3 in Südostbayern. Morgen im Norden und Nordwesten zeitweise Wolkenfelder, sonst häufig freundlich oder länger sonnig. 12 bis 19 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch nach Nebel-Auflösung vielerorts sonnig. Im äußersten Norden Durchzug von Wolkenfeldern. 11 bis 20 Grad.

Diese Nachricht wurde am 22.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.